向抗疫的醫、警、消致敬，台鐵局今天宣布，為服務更多辛勤的防疫英雄，進一步擴大「向醫護人員致敬暖心便當專案」，自4月20日起至6月30日止，除了原本的醫護人員，再納入消防及警務人員，用台鐵便當的溫熱美味，感謝警消醫護對防疫無畏的付出與貢獻。

台鐵局自3月9日推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」後，廣獲民眾好評及肯定，已送達超過1萬多個暖心便當給第一線醫護人員，服務醫療院所共計28間。

本專案服務期間自4月20日起至6月30日止，警消醫護人員憑識別證臨櫃購買台鐵便當，可享九折優惠外，另午餐在運送過程及食安無虞考量下，台北、台中、高雄、七堵、花蓮及台東六個餐務室3公里左右範圍之警察局、消防局等，可電話訂購80元以上的台鐵便當滿十個以上，亦享九折優惠並免費送達位址。

本專案每日均可接受預訂，當日訂單於10時前預訂，周六、周日及國定假日訂單於前一上班日前預訂

(工商 )