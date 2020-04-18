民眾免費上嘉義市政府辦理的數位課，學用手機各種的功能。（廖素慧攝）

民眾免費上嘉義市政府辦理的數位課，用手機行動支付體驗科技生活。（廖素慧攝）

嘉義市政府免費數位學習課程開始報名，今年特別在「數位健康行動力應用」課程，教學員用「全民健保行動快易通」APP預購口罩、查詢口罩地圖、個人健康管理等內容，詳請可查詢市政府網站、專線0800-808218。

嘉義市政府舉辦「DC數位坊」數位學習課程，從基礎班教你使用電腦、智慧型手機與APP，還有實戰班教影片剪輯行銷、繪圖軟體等，還有客製化課程，民眾提案想上的課程揪團上課，或是民間團體、企業包班，上課內容、時間與地點很多元，貼近大家的需求。

市府智慧科技處表示，因應新冠肺炎疫情，「數位健康行動力應用」課程，特別教大家使用「全民健保行動快易通」APP預購口罩、查詢口罩地圖、個人健康存摺，以及運用健康管理APP掌握身體數據、了解嘉義市長照相關資源等，實用又便利，也能掌握自己的健康狀況。

智科處表示，數學學習課程完全免費，2019年開辦202班、約4500人次上課，多是中高齡民眾，今年也開辦以輔助職涯及創新創業為主軸的網路社群行銷、Photoshop與Illustrator繪圖軟體、Python資料分析等課程，歡迎青年與企業、創業者多多參與。

(中時 )