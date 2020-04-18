參山處贈送梨山商家及居民盆景樹苗，年底將舉辦評比，鼓勵民眾一起打造美麗山城。（ 參山處提供／王文吉台中傳真）

參山處半年將提供500棵紫藤給環山居民種植，期盼，打造紫藤山城。（ 參山處提供／王文吉台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處配合脊梁山脈旅遊年，並結合中橫開通一甲子觀光系列活動，於大梨山地區進行道路週邊綠美化，發放近百盆景樹苗給居民及商家種植，近期也贈送環山民眾500棵紫藤樹苗，邀請大梨山鄉親共同打造媲美歐洲阿爾卑斯山的花街巷弄。

參山處與梨山賓館共同準備近百盆金英花、熊貓仙丹、平戶杜鵑、桂花、松紅梅及紫藤等適合梨山生長的花木盆景，提供商店街30多間商家及居民認養照護，綠美化梨山大街。

年底將選出5家種植照護最好的店家，頒發獎狀禮品鼓勵民眾一起打造美麗山城。下半年將再提供500棵紫藤給環山居民種植，期盼2、3年後滿山夢幻紫色花海，打響紫藤山城名號。

參山處也邀請民眾在防疫期間，避開人群到山上登山健行，脫下口罩大口呼吸高山新鮮的空氣，瀏覽群山美景。近期還可以欣賞盛開的蘋果花，白裡透紅微帶芬芳，難得一見。

(中時 )