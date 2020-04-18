新竹市長林智堅（右）18日至鎵興國際的竹市外國移工宿舍視察防疫情形。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（左）18日至鎵興國際的竹市外國移工宿舍視察防疫情形。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（中）18日至鎵興國際的竹市外國移工宿舍視察防疫情形。（陳育賢攝）

新冠肺炎病毒侵襲對象不分國籍，已在台灣占有不少人口的外籍移工防疫同樣重要，新竹市長林智堅18日特別至鎵興國際的竹市外國移工宿舍視察防疫情形，對於宿舍採取體溫雲端管理系統等科技防疫方式保護移工表示高度肯定。

林智堅表示，竹市有近1萬7000名外籍移工，許多人在園區就業，感謝鎵興國際集團與市府攜手防疫，照顧1886位移工的健康，善用科技器材協助防疫，人員分流管理也相當到位。

他除了提醒移工朋友要遵守規定，落實分組分流管理、保持安全社交距離之外，也期待將經驗分享給其他外籍移工業主，守護移工健康的同時，也讓竹市產業更有競爭力。

鎵興國際集團總經理黎高興指出，該公司科技防疫措施包括入公司大門以紅外線檢測移工體溫、上班前移工自主上傳雲端體溫管理，通知雇主體溫狀況，以及酒精消毒、使用口罩、部分公共區域關閉、同公司移工紅藍分流、獨立樓層隔離檢疫房等。

此外，館內替居家檢疫的移工安排隔離檢疫房，採取1人1室、獨立洗曬衣、專人送餐及使用後漂白水及紫外線消毒殺菌等措施。

勞工處長黃錦源則呼籲，新引進的產業類移工，應由雇主或仲介公司辦理「居家檢疫」14天，但須事先經地方主管機關實地查核確認，確認符合1人1室或其他相關規範，以及落實門禁管制等機制後，始得引進移工。

黃錦源說，新竹市包含許多高科技產業，這些園區大廠也紛紛推動人員進出管制措施、員工健康情形監測及關懷機制、防疫物資準備及管理、外籍移工管理、疑似或確診案例緊急應變通報機制等措施。

另，因應新冠肺炎疫情可能對產業、就業市場及勞工權益造成的影響與衝擊，勞動部已分別針對減班休息勞工、失業勞工、企業等，盤點擴大既有的行政措施，並新增多項協助措施，歡迎踴躍洽詢勞動部紓困措施諮詢專線1955或上網查詢「勞動部因應嚴重特殊性傳染性肺炎協助專區」。

(中時 )