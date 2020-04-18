行政院長蘇貞昌18日前新北五股區的晶品公司視察冷凍肉品存量，並聽取農委會簡報。蘇貞昌表示，光現場倉儲滿坑滿谷的肉品約184公噸，目前全國存量更達15萬公噸，糧食充足，民眾可放心盡情購買。

蘇貞昌表示，蔡英文總統昨天去看米糧，米糧存量足夠全國民眾吃2年半，今天由他來看肉品存量，光是這倉儲冷凍肉就有184公噸，目前全國存量更達15萬公噸。

農委會主委陳吉仲今早陪同視察說，目前國內肉品庫存穩定，且冷鏈體系完善一切都能妥善保存，近年台灣糧食自給率雖維持在3成左右，但主要民生物如稻米與水產品自給率均超過100％、蛋接近100％，蔬果可維持87％以上，肉類更達70％以上。

農委會補充，未來半年台灣可供應雞肉36萬公噸、豬肉44萬公噸、雞蛋每天2千萬顆及液態乳20萬公噸，蔬菜也可達144萬公噸、水果達155萬公噸，水產供應也可達50萬公噸，足供國人供應民生消費需求。

(中時 )