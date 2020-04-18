陸軍城營區的大門衛哨18日全部配戴口罩執勤。(陳怡誠攝)

我流行疫情指揮中心今天宣布，新增3例確診個案，均為海軍敦睦艦隊艦上的實習生，已安排入住集中檢疫所隔離採檢，目前尚有700多人仍在疫調中，將安排下午5點入住集中檢疫所，今晚漏夜採檢，結果預計明日出爐。

而先前一直傳出國軍口罩有些不足，國防部已表示18日起全數供應全軍一天所需的18萬9000片口罩，每人每天配給一片，相關預算全數由政府支應，循國軍補給系統，儘速送達全軍各營區，將持續撥補至疫情結束。

(中時 )