艦隊實習生確診！國軍每人每天配一片口罩 18日起配送 14:342020/04/18 中時 陳怡誠 、即時中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍武漢營區大門衛兵18日配戴口罩及手套檢視收假官兵證件及量測體溫，杜絕疫情發生。(陳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍城營區的大門衛哨18日全部配戴口罩執勤。(陳怡誠攝) 我流行疫情指揮中心今天宣布，新增3例確診個案，均為海軍敦睦艦隊艦上的實習生，已安排入住集中檢疫所隔離採檢，目前尚有700多人仍在疫調中，將安排下午5點入住集中檢疫所，今晚漏夜採檢，結果預計明日出爐。 而先前一直傳出國軍口罩有些不足，國防部已表示18日起全數供應全軍一天所需的18萬9000片口罩，每人每天配給一片，相關預算全數由政府支應，循國軍補給系統，儘速送達全軍各營區，將持續撥補至疫情結束。 (中時 ) #口罩 #國防部 #營區 #系統 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 鼓勵男童勇敢戴 陳時中粉紅口罩上陣 00:512020/04/14 生活新聞 明起4至8歲小童立體口罩全面網購 14:152020/04/14 生活 明起可網購兒童口罩 北市議員籲國中小統籌配發 16:172020/04/14 政治 響應阿中部長粉色宣言 中衛生產「櫻花粉」做為徵用口罩 22:472020/04/14 財經 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 10:392020/04/16 生活 竹市兒童口罩增3倍 冠全台 04:102020/04/17 地方新聞 防疫優等生何必跟放牛班起鬨 04:102020/04/17 時論廣場 北市信義區健康服務中心 口罩自動販賣系統假日不打烊 20:442020/04/17 生活 專家：陸經濟將呈 NIKE型緩慢復甦 04:092020/04/18 財經要聞 政治熱門新聞 政黨最新民調出爐！網看完驚嘆10字... - 政治 2022台北市長是誰？命理師大洩天機 - 政治 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 陳揮文問會去投罷免票嗎？ 高雄人扣應吐真言 - 政治 敦睦艦隊官兵確診 曾停帛琉但在左營發病 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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