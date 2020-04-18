國民黨中央因未指定5位縣市長為指定中常委，申請政黨負責人變更遭退回，高雄市長韓國瑜儘管身陷罷韓困境，仍情義相挺答應接任指定中常委；韓18日中午表示，他也知道此時這項決定會招來罷免方的攻擊，但他並非為了自己，實因高雄8席立委沒有1位是國民黨籍，「現在我的處境真是叫天天不應、叫地地不靈」，希望將南方聲音傳到中央黨部，針對重大建設多幫助高雄。

近韓人士透露，黨中央上周與市府幕僚聯繫，表示希望邀請韓國瑜接任指定中常委，由於高雄罷免案如火如荼，幕僚一度擔心涉入黨務恐又遭罷韓方攻擊，但內部討論後認為，國民黨執政縣市長原本就可列席中常會，出任指定中常委並無不妥，因此答應接任，且當時以為包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕均已答應接任指定中常委。

韓國瑜18日中午獲知侯友宜未同意接任指定中常委，略顯訝異，不過仍強調，這是個人選擇問題，他覺得國民黨新主席江啟臣剛上任，此時正需要黨籍縣市首長支持，因此上周主席透過幕僚來邀請，他很快就答應。

此外，韓國瑜強調，高雄8席立委都是民進黨籍，國民黨1席都沒有，在中央缺乏奧援，包括愛情摩天輪的土地取得、重大建設補助等方面，「處境真是『叫天天不應、叫地地不靈』」，所以他也希望以高雄市長的高度，多將南方民眾的需求傳進國民黨中央，請黨中央針對重大建設多為高雄發聲。

韓國瑜表示，雖然接任指定中常委，但並非每次開會都要親自出席，可以請假或找人代理參加，他還是會以高雄市政為第一優先。

(中時 )