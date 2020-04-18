中央流行疫情指揮中心日前表示，今(18)日起由歐美返台的民眾，若家中有65歲以上、6歲以下成員，或有慢性病患者及沒有專用房間的問題者，將強制入住防疫旅館，對此新北市市長侯友宜表示，防疫不可大意，他已指示觀光旅遊局持續招募防疫旅館，「我們的目標家數為一千間，必要時也可以支援鄰近縣市」。

侯友宜今天主持嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議，他提到防疫旅館的家數愈多愈好，尤其現在東南亞疫情緊張，不排除未來也會比照歐美地區返台須強制入住的規定，「若新北市數量夠，未來也能支援鄰近縣市」他也強調，雖然台灣連續兩天零確診，但對於防疫還是不能大意。

侯友宜表示，新北市居家隔離人數已從巔峰時期，最高13095人降至現今的1814人，不過因為全球疫情還持續延燒，對防疫仍然不可大意。新北市現有防疫旅館共有7家旅館、559個房間，分布在6行政區內，入住率達4成，觀旅局長張其強指出，22日前將可增加到640間，再過2週約可達800間，增加速度上應足以應付目前需求。

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(中時電子報)