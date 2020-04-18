由四三九九資訊科技研製，易亨數位代理營運的3D西方魔幻豎版MMO手遊《永恆守護》，為了迎接一週年，正式開放了周年慶典活動，同時還釋出了全新的玩法「戰神令」，以及限定限定坐騎「青玉冥獅」與時裝「紫晶神騎」等多樣的內容，此外也推出許多限時限定活動，等著玩家們體驗。

(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

回歸禮包大放送 限時開放全服創角

為回饋玩家熱情支持，只要超過七日無登入記錄玩家回歸，並前往官方粉絲團完成認證，就可領取專屬禮包福利。此外，即日起至4月22日還推出限時開放全伺服器創角，回到最初的起點，再次與戰友一起並肩作戰！

開放全伺服器創角(圖/易亨數位 提供)

豪禮拿不完 全新坐騎、時裝同步登場

因應週年慶的到來，官方特別祭出每日登錄領好禮、全服副本獎勵翻倍、限時儲值福利活動，想要提升戰力的玩家們，千萬不要錯過這個機會。本次除了加入週年限定坐騎「青玉冥獅」，助玩家馳騁在神魔戰場上，還有全新玩法「戰神令」，玩家參加活動且完成指定條件，即可領取限定時裝「紫晶神騎」。而備受勇士們喜愛的坐騎「禦風領主」也將於5月初強勢登場。

限定福利 不容錯過(圖/易亨數位 提供)

週年慶影片釋出 粉絲團互動贏好禮

《永恆守護》週年慶影片也同步釋出，帶領玩家再次回首遇見《永恆守護》的365天，刺激的戰場、甜蜜的情緣、強大的勇者，但最難忘的還是面對巨獸時，勇猛無畏的自己以及一同戰勝敵人的同伴。除了回顧精彩影片之外，玩家還可以到官方粉絲團參加互動活動，有機會領取豐厚好禮。

(中時電子報)