「閃電俠」韋德本周接受美媒Bleacher Report訪談，提起他認為的史上最佳球員，他沒有投給老友詹姆斯，不加思索就選擇麥可喬丹。「我看著喬丹贏下6次總冠軍，9歲時看到他第一冠最震撼，成為我畢生的目標。」

韋德是芝加哥人，公牛王朝在他心中的地位自然無法撼動，他表示很想為家鄉摘冠，後來確實也為公牛效力1季。雖然跟喬丹同隊可能很辛苦，但如果要選一位傳奇選手搭檔，韋德希望是喬丹。

不過韋德最喜歡的球員仍是詹姆斯，「我們之間不只是朋友而已，我們是兄弟一樣的交情。」只是他遺憾沒能在詹姆斯面前扣籃，「我們是朋友，當著他面灌下去可以成為我吹噓的資本。但以我最後一年的狀況大概得用技術犯規才能達成，我很想在他面前灌籃。」

至於「史上最佳五人」的老問題，韋德說他的名單有改過，目前是喬丹、詹姆斯、布萊恩、艾佛森、俠客歐尼爾。

(中時電子報)