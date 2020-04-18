海軍敦睦艦隊傳出新冠肺炎確診案例！弔詭的是，該艦僅在3月中旬停靠零確診的太平洋友邦帛琉，確診案例卻是在該艦4月中旬返抵高雄左營軍港時感到不適症狀。中央疫情指揮中心下午將召開記者會說明。

據了解，磐石艦一名實習生2月21日上船，3月12日至15去帛琉3日，且大多時間都在飯店。磐石艦於4月8日靠抵左營軍港，並於4月15日解除隔離。然而該名學生在17日前往台中童醫院就醫，通報陽性確診。根據實習生自述，10日有頭痛症狀、13日出現嗅覺異常，於船上服用自備藥。

經高屏管制中心表示該艘艦艇約有300人，多數已回社區，中央刻正調查名單預計召回中央安檢站集中隔離檢疫。

此外，該軍艦另一名實習生4月6日出現嗅覺異常，17日在桃園醫療院所就醫。另有一名艦艇官兵17日因鼻塞等症狀前往左營醫院就醫，目前檢體送高榮，預計今日檢體結果會出爐。

海軍這次敦睦出航，只有停靠帛琉，其他預訂停留的地方因疫情考量而取消。蔡英文總統9日曾前往高雄左營軍港歡迎敦睦遠航支隊返台，但因疫情關係，僅在岸上向官兵揮手致意、打氣，並沒有登艦視導。

國防部長嚴德發日前表示，軍艦上若傳出疫情，會先將染疫官兵自海上運送到醫院治療，艦上其餘官兵分艙，隨後軍艦靠港，再讓所有官兵下船到檢疫的營舍隔離；整套防疫作業國防部都做好規畫，2月時已去海軍軍艦視導防疫規畫。

(中時 )