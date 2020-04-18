新冠肺炎疫情衝擊，讓社會底層生活瀕臨崩盤，台中北屯區鄭姓夫婦都因疾病常年臥床，其子女為照顧雙親打臨工為業，一家住在屋齡逾一甲子的老屋逢雨必淹，立委莊競程得知後，結合「衡山行善團」志工18日到鄭家進行修繕，用實際行動表達對弱勢的關懷與協助。

莊競程表示，住在北屯區中清路二段的鄭先生，現年69歲，患有高血壓、糖尿病，多重器官衰退 ，癱瘓臥床，需靠呼吸器維生；他的太太18歲時因車禍截肢，自此常年臥病在床，行動不便。

鄭先生育有1對子女，女兒原本有工作，但為照顧父母，經常請假，結果被公司開除，平日只靠打零工，兒子開貨車收入微薄又不穩定，且為照顧年邁體弱多病的雙親，不敢結婚，目前鄭姓夫妻由居家照顧服務員協助擦澡與餵食，無力整理居家環境，鄰居幫忙陳情尋求協助。

莊競程得知鄭家窘境，結合「衡山行善團」榮譽總團長、市議員曾朝榮，「衡山基金會」董事長許瑞波，出動多名志工，前往協助整理居家環境。莊競程說，他從小就幫忙家裡粉刷油漆，對於刷牆壁很有心得，做起來駕輕就熟，一點也不困難，希望社會上能有更多人關懷弱勢。

除了許瑞波與「衡山行善團」第8團團長朱惟中帶領19名志工，以及莊競程與曾朝榮服務處主任曾咨耀帶領服務處5名助理捲起褲管、衣袖，擔任1日志工，幫忙環境清潔與油漆粉刷外，蓮荷蔬素餐廳總經理李秀珠也帶領6名員工，並免費提供素食便當。曾咨耀說，他長年跟隨曾朝榮議員參與急難救助活動，大部分是捐錢、送物資，這次親自動手油漆粉刷，是全新體驗。看到志工們協助家中清理環境與修繕，鄭家大兒子頻頻道謝。

(中時 )