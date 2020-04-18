製作人詹仁雄，一個在水果批發市場長大的小孩，原本學平面設計，卻意外踏入電視圈，成為成功製作人，近日他上《TVBS看板人物》接受方念華專訪，透露自己第一次擔任製作人的節目就是在TVBS。想起當初學校剛畢業就進製作公司的歷程，他回憶：「我姊很怕我會餓死，就幫我把履歷丟給福隆公司，也就是現在我們公司。」從第一份工作至今，在同一家公司一待就是25年，期間製作參與了近140個節目，他笑說：「我相信我應該是電視開播以來，做過最多節目的人。」

他表示自己喜歡新的東西。今天若做一個節目，他會習慣性先反駁掉自我腦中第一個浮現的念頭，而這也成為詹仁雄的創造力心法。他回憶年輕時在和業務同仁聊天，被提醒「你的節目就不好看，因為收視率不好嘛！你要做給女生看啊！」原來以前詹仁雄都是做他自己覺得好看的節目，這是他第一次知道他的消費者在哪裡。

詹仁雄認為一個流行的傳遞，其實就是從小朋友，然後媽媽們或婦女們跟著小朋友來看，最後男人才進來肯定這個流行。所以他笑說：「我很早以前就不想理男生了，我寫書跟做節目都不想管男性的觀眾！」

(中時 )