時代力量不分區立法委員王婉諭及同黨高雄市鳳山區議員黃捷「高雄聯合服務處」18日成立開幕，服務處落腳鳳山，兩人期許未來串起中央與地方的力量，關注高雄的社會福利議題。

王婉諭表示，社工、教保員、兒少、弱勢等相關議題，一直都是時代力量所關心的主軸，上個月她更與黃捷、林于凱兩位高雄議員一同拜會了社工工會等團體。成立聯合服務處，代表著時代力量在高雄服務的再進化，也讓時代的力量在高雄深耕茁壯。

黃捷指出，社福議題對於鳳山人來說是重中之重，先前已多次與王婉諭共同研究議題、合作處理陳情案，有了成立聯合服務處的想法。時代力量在高雄的立委、議員席次不多，但是串連的力量很大，有信心為市民服務。

議員林于凱則推崇王婉諭對「社會安全網」及「犯罪被害人家屬權益」推動的努力，黃捷在高雄市議會則屬教育委員會，兩人未來藉由聯合服務處的力量，對於兒少安置、弱勢家庭輔導，將更有作為。

林于凱指出，立委陳椒華日前也與高雄黨部成立聯合服務處，鎖定環境保護議題，高雄的勞動議題則透過立委邱顯智來推動。

時代力量高雄黨部主委陳惠敏則說，高雄長久以來一直存在低薪勞工、年輕人就業、環境汙染、土地轉型正義等問題，時力從中央到地方全力合作，希望爭取更多市民的支持及肯定。

(中時 )