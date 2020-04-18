《南方都市報》報導，黑龍江省紀委監委17日下發通報，對哈爾濱市近期新冠肺炎疫情防控不力的18名黨員幹部和公職人員追責問責。其中涉及3家醫院：哈爾濱市第二醫院、哈爾濱市胸科醫院、哈爾濱醫科大學附屬第一醫院共計13人被給予處分。其中2家醫院院內交叉感染逾30人。

經哈爾濱市衛健委黨委研究決定，給予市第二醫院黨委委員、院長，院新冠肺炎疫情防控指揮部總指揮徐勇撤銷黨內職務、行政撤職處分；給予市第二醫院黨委委員、副院長，院新冠肺炎疫情防控指揮部副總指揮李宏偉黨內嚴重警告處分；

經哈爾濱市第二醫院黨委研究決定，給予醫院醫務科副科長關玉強（負責該科工作）黨內嚴重警告處分。

經哈爾濱市衛健委黨委研究決定，給予市胸科醫院黨委委員、院長紀濱英黨內嚴重警告處分。

經哈爾濱市胸科醫院黨委研究決定，給予醫院醫生馬秋野降低崗位等級處分；給予醫院技師於雷黨內嚴重警告處分。

經哈爾濱醫科大學黨委研究決定，給予附屬第一醫院黨委委員、副院長薄紅黨內嚴重警告、行政記過處分；給予口腔醫學院院長，附屬第一醫院黨委委員、副院長牛玉梅黨內嚴重警告、行政記過處分；給予附屬第一醫院黨委委員魏雲巍黨內警告、行政警告處分；給予醫務處處長朱孔東黨內警告、行政警告處分。

經哈爾濱醫科大學附屬第一醫院黨委研究決定，給予附屬第一醫院護理部主任王曉春黨內嚴重警告處分；給予附屬第一醫院保衛科科長李志國黨內警告處分；給予附屬第一醫院醫務科副科長李峒作黨內警告處分。

據哈爾濱市衛健委通報，從4月9日哈爾濱市新發本地新冠肺炎確診病例以來，截至4月16日24時，哈爾濱共有44例病患（25例確診病例、19例無症狀感染者）與這一波從美國返回哈爾濱的22歲女留學生韓某引發的本土疫情傳播有關。

(中時 )