行動佛殿81站抵台中梧棲，恆性嘉措仁波且（右）致贈立法院副院長蔡其昌（左）綠度母墜子，希望大眾都能誦經祈福，災去福臨。（王文吉攝）

行動佛殿81站抵台中梧棲，主辦單位免費提供口罩、酒精給長者、孕婦及需要的人使用。（王文吉攝）

世界佛教正心會發起行動佛殿環島祈福宏願，17噸大卡車改裝的行動佛殿18日駐錫台中梧棲朝元宮停車場，並舉辦為期4天的誦經祈福法會。立法院副院長蔡其昌、台中市議員楊典忠等蒞臨佛殿祈福，祈願新冠肺炎、蝗災等在世界各地的疫情早日息沒，災去福臨。

世界第一台17噸大卡車改裝的行動佛殿18日上午抵台中梧棲駐錫朝元宮停車場，法會祈請南無第三世多杰羌佛、南無本師釋迦牟尼佛為眾生祈福，並發送愛心物資、酒精等給當地弱勢民眾。立法院副院長蔡其昌、台中市議員楊典忠及梧棲區長溫國宏等蒞臨禮佛參拜。

蔡其昌表示，各國新冠肺炎疫情嚴重，因為台灣政府及民眾都很重視防疫，我們的職棒、學校還能照常運作。人們把自己的工作做好，也要祈求佛陀保佑，加持人民平安健康，相信由上師的帶領環島祈福，一定會國泰民安。

楊典忠表示，防疫工作是政府用心、民眾配合，也要佛陀來保佑大家。溫國宏歡迎行動佛殿到梧棲舉辦祈福活動，幫助弱勢家庭發送愛心物資及酒精，現場確實測量體溫、噴灑酒精防疫措施完善，祝福法會順利圓滿。

「種什麼因結什麼果。」世界佛教正心會指導上師恆性嘉措仁波且表示，近來瘟疫蔓延世界各地，依靠政府的隔離、戴口罩、保持社交距離等防疫措施，避免人們種下相互間傳染疫情的因，就能盡量減少感染新冠肺炎的果。

主辦單位配合防疫，要求工作人員全程配戴口罩，出入口派駐義工針對進出人員量測體溫，並以酒精噴灑雙手及鞋底消毒，座位距離1公尺以上。行動佛殿環島祈福，從2018年啟行以來已22個月，來到台中梧棲已是第81站，接下來將至彰化地區，歡迎信眾到場禮佛、瞻仰佛陀舍利，皈依三寶，修學如來正法。

(中時 )