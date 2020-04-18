婆媳問題是婚姻一大殺手，如果遇到處處插手的強勢婆婆，媳婦該怎麼辦呢？有位女網友在《爆廢公社二館》爆料，指她一位閨密最近生下一位可愛女寶寶，但遲遲不取名，原來是婆婆透過算命，幫孫女取了「春鳳、素鸞、月嬌」等3個「俗擱有力」的名字，逼媳婦從中選一個，讓媳婦生氣又無奈。網友們看到這3個名字，紛紛勸這位媽媽千萬別屈就使用，不然「小孩以後絕對會恨妳！」

婆婆花錢算命取出俗又有力的名字，還堅持要媳婦「3選1」！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

該女網友提到，她的閨密遇到作風強勢的婆婆，看見孫女出生，搶先一步幫孩子取了「春鳳、素鸞、月嬌」等3個「俗擱有力」的名字，還硬逼媳婦只能從其中挑一個用，讓媳婦感到為難又無奈。女網友看到這3個名字也差點暈倒，反問好友：「呃～以後小孩是妳婆婆幫妳帶嗎？」

而這篇抱怨文曝光後，引來網友們急勸，希望這名苦惱的媳婦，趕快去先生出面去跟自己的媽媽溝通；但也有網友笑虧「老師看的？我覺得比較像婆婆自己取的」、「合起來，春素嬌=剩塑膠」、「我阿嬤的名字都比這好聽」，大家紛紛要這位媳婦別屈就三選一，慎選小孩之後的名字。

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(中時電子報)