壹傳媒集團創辦人黎智英涉參與去年8月31日非法集會，以及涉及2017年恐嚇記者，於今年2月被捕。警方今早再到黎智英位於何文田的大宅調查，表示要展開調查，不過黎智英當時不在家，警員等候不到黎回家，之後離開。

香港警方2月28日就曾赴黎智英住處，把黎智英帶至九龍塘警署，指他涉嫌參加2019年8月31日的非法集結，後來又將人釋放，表示案件將在5月5日開庭。

根據港媒報導，香港警方18日上午再度來黎智英住處逮人，原因疑為黎智英涉及2019年8月、10月的數場非法集結。由於黎智英不在寓所，擾攘約10分鐘後，一眾探員回到停在住所外的七人車內等候，期間未有停車熄火，至中午12時離開。

此外，香港社會民主連線今早在Facebook專頁表示，警察分別上門拘捕主席黃浩銘、副主席梁國雄及秘書長吳文遠，另外之工黨李卓人亦被捕，原因為組織8月18日及10月1日兩次遊行，現正前往長沙灣警署。吳文遠則涉及參與及組織去年10月1日及10月20日的遊行，被捕往長沙灣警署。

立法會議員林卓廷早上亦在Facebook專頁確認，民主黨立法會議員何俊仁、資深黨員李柱銘、楊森、單仲楷、以及民陣副召集人陳皓桓遭警方拘捕。據了解，民主黨蔡耀昌亦遭拘捕，而民陣召集人岑子杰目前則未被拘捕。

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(中時電子報)