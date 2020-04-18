由花蓮門諾醫院醫師首創「插管防護箱」，可協助醫護在為病患插管過程中降低遭感染風險。（馮惠宜攝）

就在花蓮門諾醫院醫師首創「插管防護箱」並大方PO出設計圖後，台中一家在地壓克力廠商透過立委何欣純致贈台中榮民總醫院等9所醫院「插管防護箱」，盼大台中第一線打拚的醫護人員，能夠獲得更足夠的防疫能量以及自我保護；18日也將首批10組贈送給台中榮總，由該院副院長張繼森代表受贈，這也是繼口罩國家隊後，插管防護隊儼然成形。

張繼森指出，在SARS期間，第一個被感染醫師就是幫病人插管而被感染，防護箱在防疫期間非常重要，保護急診、加護病房、開刀病房等第一線醫護可在為病患插管過程，可降低遭飛沬、嘔吐物等感染風險，感謝社會各界為防疫努力。台中榮總急診室陳姓護理師則表示，防疫期間急診室平時工作量大，使用「插管防護箱」，為患者插管，會讓醫護感到比較安心。

何欣純表示，台灣第一線醫療體系的醫護人員，除了平時醫護救治的工作之外，在防疫期間更要做好各項防護措施，全力搶救治療病患

，地方善心企業受門諾醫院及口罩國家隊的啟發也製作100個「插管防護箱」，透過她代為贈送給站在防疫第一線台中市九家醫療院所，除中榮外，還包括國軍台中總醫院、中山醫學院附設醫院、亞洲大學附屬醫院、澄清醫院平等與中港院區、大里仁愛醫院、沙鹿童綜合醫院、沙鹿光田綜合醫院等。

(中時 )