楊千霈日前受邀上中視《飢餓遊戲》，這集在開錄時先要來賓「選出最不想同隊的隊長」，進行「早餐大放送」，三位主持人一聽立馬翻臉，尤其身為遊戲黑洞的許孟哲馬上怒喊：「送早餐就送早餐，可以不要這樣傷人嗎？」王仁甫也附和：「你們踐踏我們到這種程度！」

《飢餓遊戲》苗栗行來賓大合照婁俊碩(左起)、王仁甫、孫協志、許孟哲、蔣偉文、林可唯、倪暄、陳甯亞、張文綺、楊千霈。（圖／中視）

結果投票結果出爐，許孟哲果真獲得最高票，讓他寧可挨餓也要有骨氣：「我不屑吃！」但當美食端上桌，許孟哲仍不敵食物的誘惑，拿起筷子吃下一口，這行徑讓王仁甫看不下去：「許孟哲，我唾棄你！」

楊千霈出道20幾年第一次上遊戲節目，讓她相當興奮，王仁甫開玩笑地說：「在家裡只能跟老公玩，出來可以跟不同人玩多好！」反應快的楊千霈也很懂得接話，將話鋒轉向一起上通告的蔣偉文：「蔣偉文收工後都不想回家，還會騙老婆錄影還沒結束。」蔣偉文無辜遭波及急忙出面喊停：「妳有必要把這段講出來嗎？」深怕回家被老婆罰跪算盤。

楊千霈升格二寶媽，卻仍有著魔鬼身材，不禁令人好奇維持好身材的祕訣，但她卻自曝自己是「大胃王」，而且吃東西毫不忌口：「照顧小孩太耗體力，所以總是『食物』犒賞自己，想吃什麼就吃什麼。」於是對錄影前要禁食12小時的遊戲規則，楊千霈更是痛苦：「禁食對我來說是很大的心靈和意志力挑戰！」

被問到一打二和挨餓錄節目哪個比較崩潰，楊千霈的答案竟是前者，「錄外景反而是很大的放鬆，還能結交新朋友，蠻開心的，崩潰的是回家要面對兩個小孩，有時一個哭，另一個也哭，相較之下是比較崩潰的。」本集內容19日晚間8點中視播出。

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(中時電子報)