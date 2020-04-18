香港警方今早「大搜捕」多名民主派人士，至今至少有14人被捕。民主派形容這是政治上的秋後算帳，是趁疫情期間「趁火打劫」，而且與港澳辦、中聯辦日前高調聲明的時機巧合，認為是早有「劇本」。

明報報導，公民黨楊岳橋表示，政府趁立法會議員在財委會處理防疫抗疫基金時，「進行大搜捕，政治上秋後算帳，究竟是誰借抗疫之際，做政治上骯髒下流活動，大家清楚可見」。他認為，搜捕並非單一事件，與兩辦高調聲明、國家安全日等表態，「兩辦希望借全世界忙於抗疫之際，做政治秋後算帳行為」。

民主黨主席胡志偉表示，政府利用法律行為壓制香港社會的言論自由。他說，去年8月18日、10月1日遊行，雖然無不反對通知書，但亦是相安無事，認為政府拘捕、檢控遊行參與者，是製造寒蟬效應。他說，拘捕時間上太巧合，這星期不斷見到港澳辦、中聯辦重複講香港社會面對國家安全的問題，究竟香港國家安全問題在哪？是否一個稻草人令香港社會噤聲？

他表示，至今已有14人被捕。他認為北京是懼怕9月的立法會選舉，害怕政治格局會改變，而中央政府近日稱有國家安全問題，尤其是他們提出23條立法，是對所有香港人「開戰」，認為香港人要認真看待，「唯有團結一致反抗」。

民主黨林卓廷補充，其中被捕的楊森是被警方以涉嫌組織及參與未經批准集結而拘捕，涉及8月18日及10月1日遊行。該14名被捕者有法律團隊協助。

(中時 )