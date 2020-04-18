新冠肺炎疫情爆發以來，頻傳居家檢疫者趴趴走，台南市政府衛生局迄今接獲48件居家檢疫趴趴走的案件，截至目前裁處44件、404萬罰金，罰金從1萬到70萬不等，其中，仁德區潘姓男子檢疫期間7度外出跑步、購物，該男行徑惹得台南市長黃偉哲震怒「落跑幾次，每次就乘以30萬開罰」，男子事後坦承7度外出跑步、購物，衛生局17日裁定1次偷跑罰10萬，裁罰70萬。

台南市衛生局表示，未能落實居家檢疫對象依法裁罰48案中，依情節輕重開罰包括1萬14人、10萬25人、15萬2人、20萬2人、70萬1人，迄已完成44件裁罰，有1名該繳1萬罰金的民眾逾期未繳遭移送行政執行，目前29人繳完罰金，日前剛裁定出爐的70萬則是48案中裁罰金額最高。

挨罰70萬的仁德區潘姓男子在檢疫期間被檢舉多次落跑，且多次是跟防疫人員一掛完電話就立刻出門，無視防疫禁令，男子被鄰居檢舉後還一度否認，引來台南市長黃偉哲震怒，揚言「落跑幾次、每次就乘以30萬開罰」，男子得知事態嚴重後，主動坦承曾7度外出跑步、購物，衛生局依法最終裁罰70萬。

衛生局坦言，裁罰有法源依據，不過，裁罰多少金額其實是最難的一環，尤其，全民防疫意識高漲，罰金高低都會有人有意見，通常，居家檢疫對象面對裁罰都先喊冤，經相關單位舉證歷歷，多能坦然面對。不過，也有2案經查證後，釐清因居家檢疫文件送抵個案手中有時間差，致當事人不知情而外出，裁定不成立。

(中時 )