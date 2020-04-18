蘋果新機 iPhone SE（第2代）在17日周五晚間開放預購，結果才一個晚上的時間，官網首輪提供的數量就已被預訂一空。接下來想要買iPhone SE的果粉們，怕是要多等兩周以上了！

記者點進蘋果官網發現，不管是選擇 iPhone SE 的白、黑、紅（PRODUCT RED）任一種顏色，或是64GB、128GB、256GB任一種容量，搜尋結果皆顯示「送達日期是5月7日~5月14日」。但這款iPhone SE的上市日期明明就是4月24日，才過了一個晚上，就要多等兩個禮拜，不知是何道理？

其實，預購 iPhone SE 的管道當然不止是蘋果官網，電商平台如momo購物網、蝦皮購物、Yahoo奇摩購物中心&超級商城、生活市集等皆提供預購服務。以momo購物網和myfone購物的預約數據顯示，目前以黑、白色兩款機種，最受果粉青睞，各占總預約數量的35%。

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(中時電子報)