有多次酒駕前科的李姓男子，到新店區公所要求申辦更生人急難救助金，被告知不符申請條件後在辦公區大聲咆哮，員警獲報到場處理，李男更不顧新冠肺炎疫情嚴峻，扯下口罩口沫橫飛的大罵員警，台北地檢署偵查後，依妨害公務罪起訴李男。

檢方調查，42歲的李姓男子有多次酒駕前科，今年3月3日下午，李男到新店區公所要求申辦甫出獄的更生保護人急難救助金，承辦人員告知急難救助金必須是更生人本人或配偶或本人的直系血親遭受突發重大事故或災害，自身經濟無法解決而必需資助才能申請，李男的條件不符，不能申請。

李男對此非常不滿，一付「老經驗」的口吻嗆承辦人打電話到別的區公所詢問，他都辦得下來，新店區公所是刁難他。由於李男在辦公區一直「嚕」，而且聲量很大，區公所只好報警處理。

不料，李男見到員警到場不但不收斂，還嗆員警「我在這裡犯什麼法？」、「你們能抓我嗎？」，李男越講越激動，乾脆扯下遮住口鼻的口罩，不顧新冠肺炎防疫要戴口罩的規定，口沫橫飛噴向員警大罵「衝三小」、「講三小」，並認為員警不敢「動」他，衝撞推擠才被員警壓制逮捕。

李男到案否認犯行，辯稱只是到區公所洽公，檢方勘驗區公所的監視器畫面，確認李男的犯行，依妨害公務罪將他起訴。

(中時 )