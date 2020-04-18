新冠肺炎全球肆虐，從去年延燒至今，但我國本月(14日)起疫情有趨緩的跡象。為不讓疫情擴大，除了基本防疫勤洗手、戴口罩外，日前指揮中心建議民眾社交距離，資深媒體人王瑞玲更是與兩位型男醫師嗨跳馬卡蓮娜防疫舞，王接受《中時電子報》訪問表示「疫情雖趨緩，但還是不要黏巴達，要跳馬卡蓮娜保持安全距離。」

【瑞玲姐】排隊不要黏巴達，跳瑪卡蓮娜保持社交安全距離！ft.張益豪醫師、陳亮宇醫師∣【瑞玲姐今天你要問什麼？】

「咳」之色變的肺炎疫情搞得全民心驚驚，民眾又該如何自保呢?而日常生活中又會常忽略哪些耳鼻喉科問題呢?資深媒體人王瑞玲與兩位型男醫師張益豪、陳亮宇，近日共同推出《顧好耳鼻喉，不怕恐怖病毒找上你》居家保健工具書。王瑞玲表示「一般生活中，對於耳鼻喉疑難雜症，有時候會不知該如何是好?」王舉例說明「像是一般感冒、過敏和肺炎症狀有什麼不同?成人打疫苗什麼時間點打最有效?」而張益豪及陳亮宇兩位醫師，將過去有趣的看診經驗與民眾常會遇到耳鼻喉症狀分享在裡面，更以淺顯易懂方式搭配有趣插圖，讓大家看了不會覺得無聊，翻翻書還可以找到與醫師溝通的方式。

資深媒體人型男醫師戴口罩齊力嗨跳防疫舞蹈。(照片/王瑞玲 提供)

王瑞玲接受《中時電子報》訪問時表示「台灣疫情雖有減緩趨勢，但仍不可大意，保持社交安全距離是很重要的，想起大學跳馬卡蓮娜團康舞，我就邀請張益豪及陳亮宇醫師,透過歌曲搭配舞蹈動，正確教導社交距離如何抓?只要把手伸直，前後左右都碰不到，我們不要黏巴達，我們要跳馬卡蓮娜保持距離。」而疫情影響不會舉辦群聚性活動，我們將會在4/30中午12點，改以線上直播方式，民眾、讀者有任何問題，都歡迎線上留言發問，敬請鎖定王瑞玲的粉絲團。

(中時電子報)