台中大坑生態園區復育有成，預估今年螢火蟲大發生期落在4月下旬。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中大坑螢火蟲將在4月下旬大爆發，台中市風景區管理所推出實名制及總量分流，歡迎民眾安心前來賞螢。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中賞螢勝地「大坑生態園區」預估今年螢火蟲大發生期落在4月下旬，台中市風景區管理所將舉辦2場「春季賞螢觀蛙活動」，21日上午8時開放網路報名。觀光旅遊局表示，配合防疫總量分流，2場各限60人，要求民眾全程配戴口罩，現場並劃設標示，維持安全社交距離。

觀旅局長林筱淇表示，大坑生態園區為開放場域，遊客多會自行前往賞螢，若取消賞螢活動反不利防疫管控。今年將在25及26日舉辦2場次「春季賞螢觀蛙活動」，透過報名實名制，掌握參加者資訊，若屬於「居家隔離」、「居家檢疫」或「自主健康管理」者禁止參加。

賞螢活動場地將劃設安全距離標示、安排專業護理師協助，入口報到處安排專人量測體溫及手部消毒，由解說員分組導覽，賞螢過程要求遊客落實配戴口罩及保持1公尺社交距離等。林筱淇強調，市府會做好相關防疫措施，營造安全休閒場域，歡迎民眾安心前來賞螢。

林筱淇也推薦，大坑素有台中後花園美名，擁有溫泉、山景、景觀餐廳等豐富觀光資源，來到生態園區賞螢前後，不妨前往登山步道吸收山林芬多精，品嘗在地特色美食芋圓、麻竹筍、甕窯雞等，再去附近的溫泉會館享受美人湯舒緩身心疲勞，感受大坑心體驗。

(中時 )