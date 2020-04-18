涂善存主演的電影《這一刻，想見你》即將上檔，日前他與電影監製王禮霖受POP Radio《幕前幕後偷偷看》訪問，監製王禮霖大讚涂善存貼心善良，在馬來西亞拍戲時，涂善存因為不想麻煩工作人員，便自己學習馬來話去買東西點餐，有次他喝到壞掉的牛奶，拉肚子好幾天都忍住不說。

涂善存對演戲很有想法，甚至不排斥為戲全裸。（圖／POP Radio）

監製王禮霖透露，多年前與涂善存初次見面便留下深刻印象，導致電影角色彷彿是為他量身打造，只要本色演出就很適合，涂善存也直呼自己好幸運，拍攝時能邊演邊學習。主持人toto辛辣提問監製王禮霖是否滿意涂善存的演出，涂善存聽得直冒汗，王禮霖直接給涂善存滿分的評價，更說：「我會繼續用你！」

涂善存表示未來也想挑戰古裝或是動作戲，連BL劇也願意嘗試，更表示若是為了藝術或劇情需要，全裸也願意。涂善存經紀人Vicky為了回饋支持涂善存的朋友及粉絲，特別開放特映會名額，有機會與涂善存一起看電影，現場將做最嚴謹的防護，不僅量體溫與酒精消毒，更符合規定進行梅花座的安排，活動方式可洽《幕前幕後偷偷看》FB粉絲頁。

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(中時電子報)