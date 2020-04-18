蔡英文曾接見染疫艦隊 國防部回應了 14:412020/04/18 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文曾接見染疫艦隊 國防部回應了。圖為總統蔡英文。(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊返台時，總統蔡英文曾親自南下視察，接見軍隊。國防部軍政副部長張哲平表示，當初規劃行程時有考量疫情，官兵未下軍艦，蔡總統也未登軍艦，與周遭都保持社交距離。 (中時 ) #接見 #國防部 #軍艦 #蔡英文 #染疫 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬洲旗下染疫停廠 波及中美豬肉供應 04:102020/04/14 全球財經 珊瑚公主號染疫 7返台4確診 00:512020/04/14 生活新聞 西班牙台籍醫護姊妹染疫 全院鼓掌打氣 00:512020/04/14 國際大事 《美股掃瞄》憂財報染疫 道指、標普500收黑 08:522020/04/14 財經 散布卡拉OK染疫 婦人即刻撤下澄清仍遭緩起訴 13:452020/04/14 社會 增加了！國軍口罩配發 數量多3萬多片 14:262020/04/14 軍事 輿論助攻 國軍每人每天一片口罩 18:032020/04/17 政治 東京單日確診破200再創新高 世田谷區染疫最多 18:442020/04/17 國際 公糧庫存86萬噸 蔡總統：有餘裕可援友邦 04:102020/04/18 地方新聞 染疫實習生未下船就發病 國防部認：未掌握實際狀況 14:352020/04/18 生活 生活熱門新聞 染疫實習生未下船就發病 國防部認：未掌握實際狀況 - 生活 首起艦隊淪陷！3實習生染疫 3艘艦艇700人集中檢疫 - 生活 獨家》北海岸最大觀光飯店撐不住了 翡翠灣福華將歇業 - 生活 - 工商 帛琉零確診軍艦卻染疫 陳時中：當地疑有潛藏病例 - 生活 東南亞疫情升溫 4／21起符合4條件強制住防疫旅館 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。