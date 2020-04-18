中職近期成為國外媒體焦點，繼登上《時代雜誌》後，昨日連媒體龍頭《CNN》也撰文報導台灣職棒不僅領先全球開打，還向全世界提供免費的英文轉播，此外台灣昨日「0確診」讓台北圓山飯店亮起「Zero」的字樣同樣被提到，台灣再次靠優秀的防疫與棒球躍上國際。

《CNN》提到全世界都因為新冠肺炎取消所有比賽，但台灣卻正在開打，採訪到擔任中職英文主播的王雲慶，他驕傲表示，「因為我們在防疫做得很好中職才能進行。」報導中提到台灣昨日宣布「0確診」後，圓山飯店亮起「Zero」、「SALUTE（敬禮）」的字樣，感謝醫護人員也慶祝當日無新增案例。

王雲慶接受《CNN》記者沃森（Ivan Watson）電訪，他表示，「我們非常想念觀眾，雖然球場安靜許多，不過我們還有音樂和機器人鼓手！」此外也提到台灣與日職、韓職一樣，球場邊都有啦啦隊隨著音樂應援，這次無觀眾比賽樂天桃猿引進的假人觀眾和機器人同樣吸眼球。

此外中職從未提供英文轉播向全球播送，這創下先例，《CNN》採訪到轉播單位《Eleven Sports》總經理康小玲，「我們希望能鼓舞那些受到新冠肺炎影響的人們，不要感到難過，來看台灣的職業棒球吧！」昨日英文轉播刷新觀看人數，在推特上單場累計破百萬人次觀看。

(中時 )