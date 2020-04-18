「寶家五金百貨」太平環中店也特別設置防疫專區，販售防疫相關商品。（馮惠宜攝）

受新冠疫情衝擊，不少餐廳、飯店、賣場暫停營業，但仍有不少業者在危機中看到轉機，積極佈局，寶雅去年成立的五金百貨通路品牌「寶家五金百貨」太平環中店18日開幕，主打全品項一站式購足，更祭出消費滿300送200元折價券等多項優惠，在如此高額回饋的誘因下，讓寶家太平店一開幕即湧入撿便宜人潮。

印證「最壞的時代，也是最好的時代」，寶家五金百貨去年底陸續在台中霧峰、大雅與太平開設分店，尤其太平店更在國內疫情嚴峻、百業蕭條之際如期開幕，寶雅國際公關經理朱詩蓓指出，寶家五金百貨目標族群為男姓以及家庭客為主，賣場內販售商品有高達數萬種品項，以五金雜貨、修繕工具為主，更融入休閒零食、年節祭祀、 寵物園藝、內著服飾、文具雜貨等，滿足消費者達一站式購足的採買需求，正好也符合消費者減少外出、一次購足的需求。

寶家太平店開幕，也特別設置防疫專區，販售防疫相關商品，且因應因防疫宅在家，燈泡需求暴增，在相關區域備足更多貨品供採購，尤其祭出消費滿300元送200元折價券（4張50元折價券）高達66％回饋，另有入會禮100元折價券等多重優惠，也在開幕日如期催出人氣。

(中時 )