台灣首見軍艦淪陷！中央流行疫情指揮中心公布，今日國內新增3名確診案例，均為軍艦上的實習生，已安排入住集中檢疫所隔離採檢。1例在高雄，1例在台中，1例在桃園。3艘軍艦700多人仍在疫調中，將安排下午5點入住集中檢疫所，今晚漏夜採檢，結果預計明日出爐。

中華民國海軍敦睦遠航訓練支隊，簡稱敦睦艦隊，為中華民國海軍艦隊，最主要目的是遠洋航行訓練，次要目的為訪問各邦交國、於邦交國戰爭時協助撤離當地僑民。敦睦艦隊編制由多艘軍艦組成，目前以磐石號油彈補給艦丶拉法葉級飛彈巡防艦與成功級飛彈巡防艦組成，還有海軍儀隊、海軍軍樂隊、海軍軍官學校學生鼓號樂隊及海軍陸戰隊莒拳隊隨行。

2003年SARS那年，敦睦艦隊拜訪中南美洲國家，當時是2月出航，而3月才爆發SARS，所以有些訪問國家對艦隊到訪有疑慮，因此今年參加遠航的官兵與海軍官校實習生，出發前，都會開具健康証明。

海軍這次敦睦出航，只有停靠帛琉，其他預訂停留的地方因疫情考量而取消。蔡英文總統9日曾前往高雄左營軍港歡迎敦睦遠航支隊返台，但因疫情關係，僅在岸上向官兵揮手致意、打氣，並沒有登艦視導。

(中時電子報)