人家說「疼老婆大丈夫」，但是如果連胸罩、小褲褲這種老婆貼身衣物也幫她洗，可能會有無比的「心痛」。北部地區一名鄰居公認的好尪婿，平常除了做好「家庭煮夫」的工作外，還要整理家務，以及清洗老婆的衣服。

有天他在洗老婆的貼身內衣褲時，聞到泡在水裡的胸罩、內褲有股濃濃的「嘉明ㄟ腥味」，一時之間綠光罩頂，想起老婆曾帶一名男子到家裡，雖然稱說是「朋友」，但是直覺告訴他，這男人與妻子關係非比尋常。

這名人夫將老婆的貼身胸罩、內褲分別拿起來聞，果然都有很濃的腥臭味，而自己又很久已經沒又和妻子嘿咻，於是推測是這名「小王」與老婆偷吃，小王體外射精，因此才沒有留意的情況下，在貼身衣物上沾上體液，他愈想不禁怒火中燒，一狀告進法院。

不過，庭訊時人妻堅持否認有和男人通姦，她告訴檢察官說，這些沾有精液的內褲、胸罩並不是她的，不知道老公是從哪兒去拿來要「嫁禍」給她。

發展到後來，更悲情的事發生了，雖然檢察官將胸罩和內褲上採得的檢體化驗DNA，果然是被告婦人和「小王」所有，但是檢察官認為整件通姦行為都是人夫自行猜測，且提出的通姦情況都來自於個人推斷，並沒有實質證據可供參考，且「證物」是原告自訴提出，來源和取得方式都不清楚，所以檢方最後對被告二人裁處不起訴。

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(中時電子報)