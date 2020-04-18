台中市教育局舉辦國中技藝教育競賽，技藝教育課程的學生透過競賽展現所學成果。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

展現一技之長！台中市教育局4月13日至17日分別於10所學校舉辦國中技藝教育競賽，包括機械、餐旅、食品、家政、商業與管理、農業、化工、動力機械、電機電子、土木建築、設計及藝術等12個職群競賽，吸引81校選手參賽，競爭激烈，競賽成績預計於4月30日公布。

台中市國中技藝教育競賽於明德高中、明台高中、慈明高中、台中家商、東勢高工、興大附農、青年高中、僑泰高中、嘉陽高中、大甲高工等10校舉行，參賽選手都是技藝教育課程的學生，經校內初選脫穎而出，透過競賽展現所學成果，並提升團隊合作能力及跨領域技能。

教育局長楊振昇表示，市府秉持12年國教「學生適性發展、五育均衡」理念，積極推動國中技藝教育，於國小安排職業探索相關活動，並在國中開辦技藝教育課程，另有14所國中申辦技藝教育專班，專班開班數為全國第一。

楊振昇說，未來將繼續開辦更多職業探索活動、技藝教育課程，讓學生及早了解自己的興趣，培養生涯規劃能力。這次國中技藝教育競賽各組參賽人數約40人，因應防疫，選手須實名制、量測額溫並全程配戴口罩，若額溫高於37.5度且耳溫達38度者，一律不得入場參賽。

(中時 )