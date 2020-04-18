一名年約40歲劉姓女拄著拐杖以行動不便為由，在多個縣市頻頻利用坐計程車機會，藉口拿東西或要求幫忙買飲料趁司機不注意，隨手偷走車上財物迅速逃逸。多名受害人紛紛向警方報案後，員警經積極追查，已逮補到躲藏在摩鐵的劉姓女通緝犯並解送歸案。

據了解，劉女以相同手法多次在新北市、桃園市等地，利用運匠的同情心犯案，有運匠受害後，告知同業要多當心。日前有名計程車司機警覺性高，載到劉女後便開始起疑，當他下車幫忙提行李時，格外注意劉女的行動，也讓在偷拿駕駛座的皮包的劉女不僅失了手，還將皮包掉落在後座腳踏墊處。

運匠事後向八德分局四維派出所報案，警方調閱多支監視器並查訪後進行分析比對，發現一名因竊盜案遭桃園地檢、新竹地檢、屏東地檢所發布通緝的劉姓女子，疑似就是涉案的對象。

經多日追查掌握情資後，日前在楊梅區元化路某汽車旅館內當場查獲劉女，警方將她帶回派出所製作筆錄釐清案情後，並移送至各地檢署歸案。

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(中時電子報)