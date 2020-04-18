台南市環保局架設科技執法儀器，針對改裝高噪音車輛蒐證，防止漏網之魚。（台南市環保局提供／劉秀芬台南傳真）

台3線「內山公路」部分道路吸引重機玩家挑戰壓車過彎，所產生的噪音污染及危險駕駛情形，給附近居民帶來極大的困擾。台南市環保局18日於楠西鹿田派出所前執行取締改裝高噪音車輛勤務，針對噪音檢測不合格告發5輛、交通違規共9輛。

環保局18日聯合台南市警察局玉井分局、交通大隊及麻豆監理站等單位，在台3線楠西區路段執行取締改裝高噪音車輛聯合稽查勤務，查到5輛噪音檢測不合格、9輛交通違規。

環保局並在附近路段以網狀布點，架設科技執法儀器，針對改裝高噪音車輛蒐證，防止漏網之魚，經檢視後疑似改裝高噪音車共6輛，將通知到檢至改善完成。

台南市長黃偉哲說，台三線浪漫美景歡迎大家前往欣賞，但部分改裝高噪音車輛橫行，不僅影響賞景氛圍更嚴重干擾周圍居民生活安寧，且不當改裝及不良駕駛習慣很高機率發生交通意外事故，因此台南市祭出各種管制方式為民把關，降低車輛噪音擾寧並保障交通安全。

環保局長謝世傑表示，今年1月至3月環警監聯合稽查勤務共計攔查342輛，其中噪音檢測共77輛，告發33輛；另科技執法52輛通知到檢直到改善完成。

謝世傑說，環保局會持續聯合警察局、交通大隊及監理機關加強取締改裝高噪音車輛，並且針對陳情熱門路段進行科技執法蒐證，呼籲刻意製造噪音的車主勿存僥倖心態，以免受罰得不償失。

(中時 )