據最新民調指出，若中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中參選2022台北市長，將輾壓性擊敗國民黨立委蔣萬安。對此，筆名人渣文本的輔大助理教授周偉航表示，蔣萬安代表國民黨參選還是有變數，別忘了高雄市長韓國瑜一直舉手想報隊。

據TVBS最新的台北市長民調，民進黨若推出陳時中參選，與蔣萬安兩人對決時，陳時中支持度53%，比蔣萬安36%，高出17個百分點。即使是陳時中、蔣萬安、黃珊珊「三腳督」，49%的台北市民支持陳時中、蔣萬安35%、黃珊珊僅9%。

對此，周偉航在政論節目《辣新聞》表示，離台北市長選戰還有一段時間，所以以後變化還是很大的。如果明天投票，以陳時中現在高滿意支持度，一定是陳當選。但因為離選舉還有一段時間，所以國民兩黨都還有變數存在。

周偉航再表示，國民黨是不是推出蔣萬安也還存在變數。大家不要忘記韓國瑜一直在舉手，想要報隊。所以韓國瑜若真被罷免，有沒有可能來選台北市長，這個可能性是存在的。

(中時電子報)