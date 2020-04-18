香港壹傳媒創辦人黎智英今早因外出，警方的拘捕行動未能將其拘捕，下午1時許黎智英返回寓所後，警方重案組探員再上門拘捕。警方逮捕黎智英的罪名是「非法集結」。

黎智英去年多次出現反送中遊行現場，甚至帶頭扮演指揮者角色，至少在3次的大型遊行示威活動中扮演主導人物。18日一早警方採取行動，赴黎智英位於何文田嘉道理道的住所打算進行拘捕，但黎智英不在寓所內。至下午1時許，黎智英離開西貢遊艇會，於下午1時35分黎返抵住所，他下車時在場記者爭相上前拍照，引起一陣混亂。

《東網》報導說，下午2時20分，2名律師進入黎宅，重案組探員再上門拘捕，料稍後把他押往九龍城警署。這是香港警方繼2月28日後再度拘捕黎智英，消息指警方是以非法集結罪名將他逮捕，涉及去年8月18日、10月1日及10月20日的非法遊行。

香港壹傳媒創辦人黎智英今早因外出，警方的拘捕行動未能將其拘捕，下午1時許黎智英返回寓所後，警方重案組探員再上門拘捕。警方逮捕黎智英的罪名是「非法集結」。

黎智英去年多次出現反送中遊行現場，甚至帶頭扮演指揮者角色，至少在3次的大型遊行示威活動中扮演主導人物。18日一早警方採取行動，赴黎智英位於何文田嘉道理道的住所打算進行拘捕，但黎智英不在寓所內。至下午1時許，黎智英離開西貢遊艇會，於下午1時35分黎返抵住所，他下車時在場記者爭相上前拍照，引起一陣混亂。

《東網》報導說，下午2時20分，2名律師進入黎宅，重案組探員再上門拘捕，料稍後把他押往九龍城警署。這是香港警方繼2月28日後再度拘捕黎智英，消息指警方是以非法集結罪名將他逮捕，涉及去年8月18日、10月1日及10月20日的非法遊行。

報導指出，去年8月18日由民陣發起港島區集會及遊行，但警方只批准於維園集會。黎智英當日與其他示威者一同身穿黑衣，與李柱銘於下午約2時半現身銅鑼灣，黎現場接受外媒訪問，聲稱自己「不怕中央派解放軍到港」。集會中，黎智英帶領指揮示威者進行流水式集會，猶如集會「總指揮」。

另一次為去年10月1日，黎智英現身銅鑼灣，參與由民主派人士，包括何俊仁和李卓人等發起的非法遊行，更一直排在隊頭。遊行開始不久即演變成警民混戰，示威者拆除鐵欄堵路，焚燒雜物又丟汽油彈，多處五星旗被燒毀，迫使港鐵關閉逾30個車站，許多車站遭縱火，沿途商店與政府官署遭攻擊，警方以暴動定性事件。

同月20日，民間人權陣線原定舉行遊行未獲准，多名民主派人士以個人名義發起同路線遊行，引起大批示威者參與，當中黎智英亦有在場。最終當日釀成油尖旺及深水埗區發生擲燃燒彈、堵路、店舖放火、搗亂商店、破壞港鐵站等暴力衝擊事件。

(中時電子報)