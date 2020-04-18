參謀總長曾接見染疫艦隊 將進行自主健康管理 14:562020/04/18 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 參謀總長黃曙光。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊返台時，參謀總長黃曙光曾前往接見。對於參謀總長是否要隔離，國防部表示，參謀總長與軍隊有保持一段距離，沒有肢體接觸，會進行自主健康管理。 (中時 ) #參謀總長 #接見 #進行 #自主健康管理 #軍艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 台師大居家隔離及自主健康管理者4／13期滿 首例學生三採陰出院 16:322020/04/14 生活 西門町商業地標售案 今喊「卡」改採議價進行 14:582020/04/15 財經 軍方否認參謀總長與海軍司令不合 18:582020/04/15 軍事 醫療崩潰！80歲男僅有疑似症狀 慘遭110間醫院拒收 19:302020/04/16 生活 工人裝潢遭電昏 卡天花板隔間無生命跡象 12:492020/04/16 社會 美控進行核子試驗…陸：捕風捉影 奉勸美方反躬自省 15:522020/04/16 兩岸 大陸砂石船撞金門交通船 賠償和修復進行中 16:422020/04/17 生活 蔡英文曾接見染疫艦隊 國防部回應了 14:412020/04/18 生活 帛琉零確診軍艦卻染疫 陳時中：當地疑有潛藏病例 14:502020/04/18 生活 生活熱門新聞 染疫實習生未下船就發病 國防部認：未掌握實際狀況 - 生活 首起艦隊淪陷！3實習生染疫 3艘艦艇700人集中檢疫 - 生活 獨家》北海岸最大觀光飯店撐不住了 翡翠灣福華將歇業 - 生活 - 工商 帛琉零確診軍艦卻染疫 陳時中：當地疑有潛藏病例 - 生活 東南亞疫情升溫 4／21起符合4條件強制住防疫旅館 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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