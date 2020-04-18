.台中市北屯區仁美段危老建築更新後。（台中市都發局提供／陳世宗台中傳真）

都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例），訂定施行3年的10％基準容積獎勵規範，將於今年5月11日到期，自5月12日開始施行8％時程獎勵，並逐年遞減。台中市都發局指出，市府已提出「危老重建申請便民措施」，提醒有需求民眾保握最後機會。

都發局指出，危老條例訂定3年的10％時程獎勵規範，自106年5月10日公布起施行，立法院考量申請重建案者的需求，一次性取消恐影響申請意願，於今年4月17日三讀通過，5月10日條例施行屆滿3年起，以第4年8％、第5年6％、第6年4％、第7年2％、第8年1％方式逐年遞減，至第9年獎勵才完全歸零。

都發局表示，8％時程獎勵自今年5月12日開始施行！因應10％時程獎勵將於5月12日開始縮減；為維護民眾權益，市府提出「危老重建申請便民措施」，民眾於11日前備妥4種書圖文件，並於第一次通知起60日內完成資料補正，即可適用基準容積10％時程獎勵。

書圖文件包含一、重建計畫申請書，並載明申請範圍內土地及建築物文件；二、符合危老條例第3條第1項所定合法建築物的證明文件，或第3項所定尚未完成重建的危險建築物證明文件；三、土地與建築物登記簿謄本；四、參與重建計畫同意書。

都發局強調，如申請人在接獲第一次通知起60日內，未完成資料補正或補正不完全，市府將駁回申請。即日起至11日前如有新法發布，已申請者得「從新從優」，採用對自身有利的法令；有意申請危老重建者，請善加利用最後機會，儘快重建危險建物，打造安全又美麗的家園。

(中時 )