「文藝天后」劉若英（奶茶）17日舉辦「劉若英陪你線上演唱會」和各城市歌迷在雲端相見，斥資800萬元在新竹內灣的戲院打造高規格演唱會，讓螢幕前歌迷們大飽耳福，她的兒子也在家中觀賞，她特別為兒子選唱了一段五月天的歌曲〈派對動物〉，阿信開玩笑留言說，要來收版權費了。

奶茶受新冠肺炎疫情影響，原訂今年啟動「飛行日」世界巡迴演唱會，宣布延期舉行，她用直播方式持續與歌迷互動，為了這場演唱會，她親力親為盯每一個細節，直播前夕緊張到失眠，她說：「對我來說，不管演出大小，哪怕只有一個觀眾，我都在乎，我都緊張，我希望我心裡唱出的，能到你的心裡。」

直播一開始，奶茶當起主持人透過鏡頭帶著歌迷一窺後台導播、燈光等人員的工作狀況，但工作人員回答很簡潔，她只得頻頻接話，不由得敬佩起黃子佼，笑嘆：「主持不容易」。演唱會8點開始，她在戲院的紅色帷幕前，用溫潤嗓音唱著〈這個世界〉、〈陪著你〉、〈飄洋過海來看你〉，也代表著她一直用歌聲陪伴歌迷，她說：「有很多心情無法用言語表達，我可透過這些歌表達。」

她唱到蘇芮〈親愛的小孩〉、白安〈媽媽〉時，忍不住拭淚，她分享日前看到穿著防護衣的媽媽和女兒隔著欄杆隔空擁抱，有感一個平常的擁抱，在疫情當前卻變得奢侈，她感慨說：「〈媽媽〉有句歌詞說『我好想聽媽媽告訴我，人生並沒有那麼難』，我那時聽了很不以為意，但當我唱了這首歌時了解到人生很難，但那是一種期許期盼，期盼所有孩子無憂無慮踢著球，告訴他們人生真的沒有那麼難。」

演唱會歌單以陪伴、相愛、初衷為3大主軸， 奶茶每次在演唱會唱到經典歌曲〈成全〉與〈後來〉時，都會伸手向歌迷致謝，這次也一如往昔，雖然隔著螢幕，她仍伸出手作勢和歌迷握手，就像歌迷坐在台下和她一起唱著，彼此陪伴。最後演唱〈快樂天堂〉時，她也衷心期望這世界越來越好，為演唱會畫下完美句點。

演唱會透過相信音樂YouTube、Facebook、LINE MUSIC、QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌、快手、新浪微博、Joox同步直播，全球在線觀看次數累積近1.5億人次，也逼出許多歌迷的眼淚，留言反應「劉若英演唱會太好哭了」、瞬間登上微博熱搜。

劉若英獻上演唱會陪伴歌迷。（相信音樂提供）

劉若英回歸初衷來到古董級戲院開唱。（相信音樂提供）

劉若英4月17日舉辦「劉若英陪你線上演唱會」。（相信音樂提供）

劉若英在演唱會開始前擔任主持人訪問音樂總監陳建騏。（相信音樂提供）

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