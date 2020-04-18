NBA聯盟與球員工會同意減薪方案，本周末宣布將於5月15日開始減薪25%，在這之前的5月1日球員仍可以按時領到全額。如果本季的剩餘比賽有打完，這些扣住的25%薪資也會再還給球員。

工會副總麥柯倫(CJ McCollum)估計有150位球員是所謂月光族。「我有錢的程度是一般人難以想像的，同樣那些球團老闆有錢的程度也不是我能想像。」意思是說減薪也只是便宜了那些金字塔頂端的人。

這也引起美國網友熱烈回應，絕大部分都在批評球員，「NBA底薪89萬美元，這樣能花到變月光族也太可笑。」「我完全無法同情這些過太爽的人。」「我們美國人就是這樣，賺多少就花多少。」一般人很難想像他們是如何每個月花光那麼大筆的收入。

麥柯倫解釋：「有些球員沒有安排好收支，也沒料到會停賽。他們可能有貸款、有家庭支出，或是要照顧很多人。」

球員依照合約的年薪，按比例每個月收兩次薪資，等於每年收24次。這個緊急方案暫時降低了NBA球團的營運成本，原本於4月15日就要開始減薪，但很多球員手頭拮据而延後1個月。雖然他們幾乎都是有錢人，但聯盟裡的收入差距也相當大。

(中時電子報)