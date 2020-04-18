國軍口罩不夠用？國防部：優先發給4類人使用 15:022020/04/18 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部指出，國軍口罩配給已增加至4.75萬片，戰備任務使用無虞。示意圖與本案無關。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍口罩不夠用的議題引發外界關注。國防部副部長張哲平今日表示，優先發給衛哨、新兵、醫護人員與密閉室內值勤這四類人員使用，大部分官兵仍需「自購」。各界關心下，希望國軍口罩每日配發一片口罩，經資源組檢討可以達成，遂於17日決議，國軍自18日起全軍每人每日一片，開始配送。此舉與軍艦上官兵受感染並無相關。 (中時 ) #國軍 #口罩 #不夠 #優先 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 鼓勵男童勇敢戴 陳時中粉紅口罩上陣 00:512020/04/14 生活新聞 明起4至8歲小童立體口罩全面網購 14:152020/04/14 生活 明起可網購兒童口罩 北市議員籲國中小統籌配發 16:172020/04/14 政治 響應阿中部長粉色宣言 業者生產「櫻花粉」徵用口罩 16:192020/04/14 生活 響應阿中部長粉色宣言 中衛生產「櫻花粉」做為徵用口罩 22:472020/04/14 財經 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 陸口罩日產能達2億片 04:102020/04/15 財經焦點 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 10:392020/04/16 生活 竹市兒童口罩增3倍 冠全台 04:102020/04/17 地方新聞 北市信義區健康服務中心 口罩自動販賣系統假日不打烊 20:442020/04/17 生活 生活熱門新聞 直播》首見軍艦淪陷！3實習生染疫 3艘艦艇700人隔離檢疫 - 生活 染疫實習生未下船就發病 國防部認：未掌握實際狀況 - 生活 獨家》北海岸最大觀光飯店撐不住了 翡翠灣福華將歇業 - 生活 - 工商 東南亞疫情升溫 4／21起符合4條件強制住防疫旅館 - 生活 國內新冠肺炎無症狀感染者占7成 2族群比例最高 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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