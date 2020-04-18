國軍口罩不夠用的議題引發外界關注。國防部副部長張哲平今日表示，優先發給衛哨、新兵、醫護人員與密閉室內值勤這四類人員使用，大部分官兵仍需「自購」。各界關心下，希望國軍口罩每日配發一片口罩，經資源組檢討可以達成，遂於17日決議，國軍自18日起全軍每人每日一片，開始配送。此舉與軍艦上官兵受感染並無相關。

(中時 )