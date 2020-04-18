花蓮地區火車供電系統出現異常！中午近1點，北埔到吉安間有4個平交道因供電系統出現問題，除了供給號誌的電力故障，車站商店街內有暫時無法供電，台鐵緊急派人力到平交道指揮交通，到下午2點半，最北的豐川平交道已經恢復供電，還有3個平交道號誌持續搶修中。

台鐵剛剛發出訊息，因供電異常，號誌無法建立，花蓮、北埔間改通信式行車，影響6列122分。花蓮、吉安間改嚮導通信式行車，由號誌人員查修處理中。截至目前影響10列次233分旅客約2500人。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，今天中午12時50分發現供電異常，從北埔到吉安，包括豐川、建國路、中華路和宜昌4個平交道號誌故障，柵欄沒辦法放下，電務單位派人指揮，豐川平交道在下午1時40分修復，其餘3個平交道還在搶修中。

轄區警方也派員警到平交道協助指揮交通，不少駕駛人路過平交道受阻，紛紛轉入周邊巷道，陳姓駕駛表示，他開車經中華路正好遇到號誌失靈，附近周邊交通為之打結。

吳金添說，火車站有緊急發電設備，基本照明、售票不受影響，但冷氣部分因電壓因素，還有商店部分，都暫時無法供電；沿路行車號誌無法發揮功能，改採電話聯絡的通信式，或派嚮導員指揮的嚮導通信方式暫時因應。

(中時 )