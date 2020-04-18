大陸商務部公告黑心台商愛寶達科技販賣劣質口罩到義大利。（大陸商務部官網）

4月13日，大陸商務部在一則通報中點名批評了兩家進行防疫用品出口的中國企業：北京啓迪區塊鏈科技發展有限公司與愛寶達科技（深圳）有限公司，並且停止了兩家公司的防疫用品出口。在商務部的通報中，愛寶達被批評為：「因產品質量問題被外方退貨，擾亂防疫用品出口秩序，嚴重影響國家形象」。

根據《界面新聞》調查，愛寶達是一家台資企業，訂單主要來自海外，其母公司為AIPO International Co. Ltd（AIPO）。根據global sources公開資料顯示，AIPO成立於1996年，以ODM和OEM代工方式生產聲學類產品，如TWS耳機、頭戴耳機、麥克風等，擁有佔地面積20000平方米的獨資工廠。

AIPO的官網介紹，該公司是一家高速發展的公司，是聯想，HP，Adata，Sony,JVC，Optoma，Dsgi等國內外大型企業的供應商。公司的主要研發與產品定義聲學與智能相關的產品與應用，目前產品線有包含聲學產品（包含真無線藍芽耳機音箱和電競產品）和以智能影音平台為主的教學會議電子平台，已獲得ISO9001的認證，且預計在今年獲得大陸國家高新企業資格，並已規劃深圳創業板上市時間表，目前已在台灣設立分公司。

根據天眼查數據，愛寶達深圳公司於2016年註冊成立。不過，公開資料顯示，其法人黃子芸在2003年就已來到深圳開拓市場。2018年，愛寶達分公司在東莞松山湖落地，還有了獨棟辦公大樓。

換句話說，愛寶達在此之前僅僅是一家生產銷售耳機的公司，在疫情期間才開始做起了防疫物資的生意。2月18日，愛寶達發生工商信息變更，其經營範圍中增加了口罩、消毒水、防護衣等緊俏的防疫物資，這些物資在市場上都價格不菲。

界面新聞還注意到，黃子芸名下另一家與愛寶達共用辦公場所的公司——深圳市智慧宇泰科技有限公司，註冊於2010年，原本主要從事貿易進出口業務，在2月18日，與愛寶達一起進行了工商信息變動，同樣是增加了防疫物資。

對此，愛寶達公司一名負責對外出口的員工對界面新聞記者說，「公司所出口的防疫用品是口罩，出口到意大利。我們也是看到新聞才知道公司口罩出了問題。」

一位瞭解口罩進出口行情的人士對界面新聞介紹，在2至3月口罩緊缺的時候，市場上一度出現了亂象。儘管大量口罩工廠被納入國家管控範圍，但仍有不少私下生產與交易現象，其中也包括出口交易。

「那時候，UPS和DHL都能直接把口罩發到國外去。」上述人士說，此前對口罩的監管尚不嚴格，才催生了許多不合格口罩在市場泛濫的亂象。直到3月底，大陸商務部發佈了關於加強醫療物資出口質量管理的通知，開始對口罩出口資質進行嚴格地限制，且國內口罩產量逐步提升、價格下降，市場才得以規範。

上述人士強調，「現在要做口罩的話，需要三證一函，出口歐洲要CE認證，出口美國要FDA認證。」三證，指的營業執照（經營範圍包含有醫療器械相關），產品備案證或者註冊證，廠家檢測報告，一函指採購函。

以愛寶達為例，雖然該公司並不參與生產環節，但作為面向海外客戶的承銷商，應該有責任確認好三證一函。除此之外，參與外貿交易的公司也不僅僅是愛寶達一家，還包括了生產劣質口罩的廠商、區域分銷，廠商的上下游等。

(中時 )