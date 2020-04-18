新竹市防疫消毒大隊17日展開熱點公園第2次噴藥工作，於1周內針對60處人潮聚集的公園完成消毒。（陳育賢攝）

因應新冠肺炎病毒可能存留環境成為傳染媒介，新竹市政府日前針對全市公園完成第1次噴藥消毒工作，為加強維護公共地區的環境安全，竹市防疫消毒大隊17日展開熱點公園第2次噴藥工作，於1周內針對60處人潮聚集的公園完成消毒。

市長林智堅表示，為保障市民健康，市府遵照中央指揮中心指示，於3月25日起配合環保署成立防疫消毒大隊，針對民眾出入頻繁的戶外公共場所環境，已完成第1次噴藥工作。

第1次消毒地點包括車站6處、客運站4處、百貨公司2處、公園125處、大型量販店8處及學校60處、東門形象商圈等。

防疫消毒大隊以漂白水（成分為次氯酸鈉）稀釋成0.1％濃度（1000ppm）進行噴藥消毒，噴藥重點位置為民眾使用的休憩空間、遊樂設施、洗手檯及廁所等公共空間設施。

防疫消毒大隊今起展開第2次噴藥工作，針對60處人潮聚集的公園，預計1周內完成預防性噴藥。其中南大公園和頂竹圍公園，最受菜籃族婆婆媽媽們喜愛，因為可以一邊買菜一邊遛小孩，較不受疫情影響，這兩座公園仍然火紅，噴藥消毒讓家長們更安心。

另，4月初啟用的綠光公園，更是受到「公園控」的爸爸媽媽喜歡，帶著孩子來玩滑輪、汲水器。去年11月完成的長和公園，擁有百年老榕樹、高架樹屋、環園慢跑道等休憩點，同樣人氣強強滾，雖有疫情，是爸媽們戴著口罩也要帶孩子玩耍的地方，市府加強防疫消毒的噴藥工作，就是要讓孩子們可以更盡興玩樂。

此外，最早重生的中央公園，有小朋友們最喜歡的鳥巢式盪鞦韆、地景式溜滑梯、旋轉盤等共融遊具，人氣指數居高不下，也是附近幼兒園戶外教學的首選，因此該處也列為此次消毒的重點，讓爸媽可以安心帶孩子去使用。

林智堅說，唯有做好防疫工作之完善，才能確保市民安全健康，防疫的不二法門，除了落實人員的自主健康管理與勤洗手外，公共地區環境消毒也非常重要。

環保局長江盛任指出，有關營業場所的消毒指引該局近日已函送各事業主管機關轉送，請各事業務必落實清潔消毒及自主管理，並鼓勵於適當地點揭示消毒頻率，同時張貼「本場所已依環保署消毒指引完成消毒」標示，如此作法可讓民眾安心進去消費，減輕疫情對營業場所的影響。

(中時 )