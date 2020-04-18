高雄市長韓國瑜罷免案已確定將在6月6日進行投票，面對高雄人的怒火，韓國瑜真的能避開罷免或讓罷免失敗嗎？國民黨中評委、台中市議員冉齡軒表示，她決定給國民黨中央3個錦囊幫韓，成功率多高？她說，這取決於國民黨有多大決心。網友看完認為，「若國民黨真的全力幫忙，韓國瑜就穩了」。

據港媒《中評社》近日專訪冉齡軒關於「罷韓案」，她表示，事情會走到這一步跟黨中央先前為避免刺激罷韓，「路線太溫和」有關。她認為，黨中央接來該做的事情有三件。

第一，持續凸顯和宣傳韓國瑜上任後在高雄的施政成績，尤其要「將韓跟陳菊執政時期的情況做前後對照」，「讓高雄人了解韓國瑜在高雄做了哪些事，為高雄帶來哪些改變，顯出兩者的優劣，幫韓爭取高雄人支持」。

第二，黨中央應與地方藍營合作，尤其是高雄市議會的議員應儘快將陳菊過去的不明朗的弊案火速重啟調查，讓相關議題在高雄市發酵，「喚醒民眾過去陳菊團隊在高雄的種種荒唐所為。

她相信，高雄的藍軍議員很多在陳菊時代就在任，相信掌握的資料很多、有很大操作空間，更何況府會都是藍營執政，要調閱資料想必更容易，現在到了不得不出手的時機。

第三，黨中央應全黨動起來「保韓」，動員地方基層、組織將具投票資格的市民，在投票日催化投「不同意罷免票」。

冉齡軒強調，既然走到正式投票階段，藍營絕不能坐以待斃，持續佛系恐怕無濟於事。

網友看完認為，「若國民黨真的全力幫忙，韓國瑜就穩了」、「國民黨是該出點力了」。

(中時電子報)