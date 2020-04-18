歐陽靖現今在台灣待產。（圖／翻攝自歐陽靖・裏東京生存記臉書）

旅日女星歐陽靖上月宣布和日籍攝影師男友RK雙喜臨門，最近她回台待產，一方面回擊酸民「別用健保」罵聲，一方面也分享台日婚姻的心得。昨(17日)她透露在日本辦結婚手續其實繁瑣又冗長，很多文件還無法跨區申辦，等到備齊資料，兩人到澀谷區役所時「愉悅心情已經疲乏」。

歐陽靖說，婚後有網友跟記者想問她在日本辦結婚手續的心得，她說事前的資料準備就夠讓他們疲於奔命，等到所有資料都申請好了，到渋谷區役所後，新婚的愉悅情緒已經寥寥無幾，工作人員翻譯他們文件時還花了兩小時，最後她和老公都在沙發睡著，還被工作人員叫起來修改資料。

歐陽靖透露，她和先生並沒有挑時間登記，如果問她想法，她坦言會比較羨慕同國籍的夫妻，不僅手續簡單，現在疫情肆虐也還能生活在一起，不像她和老公現在得分隔兩地，但幸好懷孕至今症狀都不嚴重，沒害喜、腰痛、或拉肚子等，孕期常有的健忘和樂觀她倒是全都有，最後說：「人生接下來還有很多挑戰要面對⋯但現在的我卻跟以前不同，總能微笑以對」，網友也讚賞她所說的話，為她加油打氣。

歐陽靖發文。（圖／翻攝自歐陽靖・裏東京生存記臉書）

(中時電子報)