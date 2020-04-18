美國新冠肺炎疫情有趨緩情形，但確診人數仍是全球之冠，確診人數18日達到701475人、死亡病例37054。由於當地醫療資源缺乏，傳出有不少醫護人員以垃圾袋當防護衣，日前佛羅里達州有一名33歲女護理師，還因為院內沒有足夠口罩，只能「裸臉」接觸疑似患者，最終出現疑似病症過世。

根據《紐約郵報》報導，33歲的迪森索（Danielle DiCenso）是在佛州的海厄利亞（Hialeah）一處醫院擔任護理師，這處醫院沒有足夠的物資，連最基本的口罩都不夠使用，迪森索仍堅決將病患的安危放在第一，她選擇在沒戴口罩的情況下與疑似病患接觸。

幾天後，迪森索出現新冠肺炎症狀，於是回家隔離休養，但身體狀況卻不樂觀。她的丈夫大衛（DavidDiCenso）表示，妻子在死亡前曾接受篩檢，但結果還沒有出爐，她就過世了。大衛回憶起迪森索的壯褲時指出，她在短短4、5天開始發高燒，身體不舒服。

無計可施的大衛，只能靜靜看著愛妻躺在房內，就像睡著一般地離開人世，「我知道她再也不會起來了」。迪森索還有一名4歲的兒子，「現在我們的兒子再也見不到媽媽了。如果能給她提供足夠的防護，她還能繼續在前線奮戰」。

根據報導，這也是這間醫院傳出第2起在心灌肺炎爆發期間死亡的醫護人員。據14日公佈的數據顯示，美國有10%到20%的新冠肺炎感染者是醫護人員，但是他們的住院率遠遠低於其他病患。

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(中時電子報)