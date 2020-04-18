在新北市新店區安和路以「美齒」為招牌的徐姓「牙醫」，竟是沒有醫師執照執業40年的密醫，新北市衛生局查獲後，依違反《醫師法》移送台北地檢署，檢方調查後認為，徐某的確違法，但看診病患的口碑算佳，因此以交付國庫10萬元、不再從事醫療行為的條件，對徐緩起訴2年。

沒有醫師資格的徐姓男子自1979年起就在新店區安和路掛「美齒」的招牌當「牙醫」，卻完全沒有被衛生機關或病患發現他是非法執業的密醫。去年10月3日，新北市衛生局會同新北市刑警大隊到徐的「診所」稽查，發現徐為病患進行洗牙、施打麻醉藥物、補綴鑲牙、製作牙套、假牙等醫療業務，每次收費150元到3000元不等的診療費用。

衛生局及警方前往查緝時，徐男剛好在替吳姓病患看診牙齒，對於替自己長期看診的牙醫竟是密醫，吳姓病患也感到不可思議。

徐男到案後坦承犯行，吳姓病患也向檢方證稱長期接受徐的診治，不過，吳姓病患也向檢方證稱，徐的醫術及醫德都不錯，病患間口碑很好，還會推薦有需要的朋友前往看診。

檢方認為，徐男雖然密醫執業40年，但無論受他診治的人數多少，或1人受診多少次，都屬1個業務行為，只成立1罪，而且徐坦承犯行，過去沒有前科、素行良好，經過這次的偵查，應該有所警惕，因此以支付國庫10萬元、不再從事醫療行為的條件，給予緩起訴2年處分。

(中時 )