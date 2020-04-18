新冠肺炎疫情肆虐全球，日前傳出某知名酒店女公關確診，引起外界高度關注，近來就有名嘴在節目探討此話題，透露政商名流通常去的是「招待所」，而且在玩得比在酒店還大膽。

名嘴丁學偉在節目《震震有詞》分享酒店文化，他透露政商名流過去上酒店時，太過容易遭外人發現身分，後來廁所就被設在包廂內，因此發生直接在裡頭性行為事情，更透露招待所比起酒店隱密度更高，也吸引更多政商名流前往，因此在裡頭玩得更瘋狂，像是小姐會脫光將酒倒在身上，接著在地上打滾，身上黏到多少鈔票錢就歸誰所有，此外還有「人肉滑水道」，就是將酒到在地上，男男女女脫光在地上滑來滑去，玩法可說相當誇張。

名嘴丁學偉分析酒店、招待所玩法差異。（影片／YouTube）

而這些暗藏春光的場所，都隱身在交通方便的鬧區，而且通常都大到上百坪，但若是座落在郊區，就知道有在「做黑的」，此外去到這些地方，都要繞到小巷子裡面在由專屬的人員帶路，因為白天去的話通常辨別不出來是招待所。

(中時電子報)